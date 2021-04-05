انتشال جثتين مجهولتين في ترهونة

أخبار ليبيا24

أعلن، مدير مكتب الإعلام بالهيئة العامة للبحث والتعرف عن المفقودين، عبدالعزيز الجعفري، انتشال جثتين اثنين مجهولتي الهوية في ترهونة.

وقال الجعفري، لأخبار ليبيا 24، اليوم الإثنين، إن بعد عملية الاستكشاف من فرق إدارة البحث عن الرفات بالهيئة، تم العثور على قبرين اثنين بمنطقة المشروع الزراعي 5 كيلو بمدينة ترهونة.

وأوضح الجعفري، أنه تم تحديد المكان للتأكد من وجود جثث أخرى أو لا، وتم البحث واستخراج جثتين فقط من عين المكان، مشيراً إلى أن الجثتين كانتا مدفونتين على حدة بموقعين مختلفين.

وأضاف الجعفري، أن فرق البحث في الهيئة تعمل بشكل مكثف بمختلف المواقع في ترهونة، مؤكداً أن عدد الجثث التي تم العثور عليها في مدينة ترهونة 142 جثة ما بين رفات كاملة وأشلاء، وعدد المقابر التي تم العثور عليها 48 مقبرة (23 مقبرة فردية و25 مقبرة جماعية).

ولفت إلى أن بعضها تم التعرف عليه والبعض الآخر لازال مجهول الهوية حتى الآن.