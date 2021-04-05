ليبيا الان

انتشال جثتين مجهولتين في ترهونة

تم النشر منذُ 4 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا24

أعلن، مدير مكتب الإعلام بالهيئة العامة للبحث والتعرف عن المفقودين، عبدالعزيز الجعفري، انتشال جثتين اثنين مجهولتي الهوية في ترهونة.

وقال الجعفري، لأخبار ليبيا 24، اليوم الإثنين، إن بعد عملية الاستكشاف من فرق إدارة البحث عن الرفات بالهيئة، تم العثور على قبرين اثنين بمنطقة المشروع الزراعي 5 كيلو بمدينة ترهونة.

وأوضح الجعفري، أنه تم تحديد المكان للتأكد من وجود جثث أخرى أو لا، وتم البحث واستخراج جثتين فقط من عين المكان، مشيراً إلى أن الجثتين كانتا مدفونتين على حدة بموقعين مختلفين.

وأضاف الجعفري، أن فرق البحث في الهيئة تعمل بشكل مكثف بمختلف المواقع في ترهونة، مؤكداً أن عدد الجثث التي تم العثور عليها في مدينة ترهونة 142 جثة ما بين رفات كاملة وأشلاء، وعدد المقابر التي تم العثور عليها 48 مقبرة (23 مقبرة فردية و25 مقبرة جماعية).

ولفت إلى أن بعضها تم التعرف عليه والبعض الآخر لازال مجهول الهوية حتى الآن.

الوسوم

#ترهونة ليبيا مقابر جماعية

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24

عن مصدر الخبر

اخبار ليبيا 24

اخبار ليبيا 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك