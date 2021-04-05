ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

05 April, 2021

اعلنت الشركة العامة للكهرباء ،اليوم الاثنين ،عن تعرّض خط ترهونه المجرورة رقم 2التابع الدائرة توزيع قصر بن ،للسرقة من قبل مجموعة خارجة عن القانون.

وقالت الشركة إنه تمت سرقة أسلاك كهربائية ضغط عالي بمسافة 500 متر مما تسيب في فصل التغذية عن ثلاث محولات، وفي دائرة الكريمية ،كما تم سرقة اسلاك كهربائية ضغط عالي من خط عباس القاضي فرعية الثلاجات مسافة 450متر وفصل التغدية عن أربع محولات.

و أشارت الشركة أنه تم كذلك سرقة اسلاك كهربائية ضغط عالي من خط مدخل بئر العالم فرعية النحيبة التابع لدائرة توزيع الحي الصناعي لمسافة450متر وفقد التغذية عن خمس محولات، حيث تسببت هذه السرقات في إنقطاع الكهرباء على أحياء عديدة في المناطق المذكورة .