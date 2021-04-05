“هيئة المعلومات” تُناقش ربط الشبكة الوطنية لتبادل البيانات

ناقشت الهيئة العامة للمعلومات مع شركة “هاتف ليبيا”، خلال اجتماعهما التنسيقي، الجوانب الفنية والتشغيلية؛ لربط الشبكة الوطنية لتبادل البيانات.

وبحث رئيس لجنة إدارة الهيئة عبد الرؤوف علي البيباص، مع رئيس مجلس إدارة شركة “هاتف ليبيا”، محمد بالرأس علي، آليات العمل بين الهيئة والشركة فيما يتعلق بالجوانب الفنية والتشغيلية؛ لربط الشبكة الوطنية لتبادل البيانات، وطرح الآراء حول المواصفات والمعايير الفنية ذات العلاقة بربط الاتصال البيني للشبكة، بما يوفر سرعة نقل البيانات، وجودة الخدمة، وأمن البيانات والمعلومات، واستمرار الخدمة دون انقطاع.

من جانبه، أكد رئيس لجنة إدارة الهيئة على “أهمية الشبكة الوطنية لتبادل البيانات في تعزيز التعاون وتكامل الأدوار بين مؤسسات الدولة في مجال تبادل البيانات والمعلومات بشكل آمن وسرعات أعلى وأكثر فعالية، وبما يتماشى مع مستهدفات التحول الرقمي والربط الإلكتروني”.

وأوضح أن الهيئة تعمل، من منطلق المهام والمسئوليات المناط بها، على تعميم عمليات الربط الإلكتروني مع مؤسسات الدولة؛ سعيًا منها لبناء نظام وطني متكامل للمعلومات يؤمّن توفير وتبادل وانسياب البيانات والمعلومات، بين مختلف مؤسسات وقطاعات الدولة، والمهتمين وصناع القرار، وذلك بحسب ما جاء في بيان الهيئة.

وخلُص الاجتماع إلى منح رئيس لجنة إدارة الهيئة ورئيس مجلس شركة “هاتف ليبيا”، فترة 15 يومًا للفرق الفنية بالهيئة والشركة؛ لإعداد تصور نهائي بشأن ما تم الاتفاق عليه فيما يتعلق بالربط الشبكي؛ تمهيدًا لتضمين ما تم اتخاذه بهذا الشأن في اتفاقية تعاون يتم التوقيع عليها بين الطرفيْن خلال منتصف الشهر الجاري، لتحديد مسار العمل المشترك بين الهيئة وشركة “هاتف ليبيا”، وفق البيان.

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