متحدثة الحكومة اليونانية: من المهم إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا

قالت المتحدثة باسم الحكومة اليونانية أريستوتيليا بيلوني، إن إعادة فتح السفارة اليونانية بطرابلس والقنصلية ببنغازي ستسهم في تعزيز التعاون الثنائي، معربة عن دعم بلادها الحكومة الليبية الجديدة في قيادة البلاد إلى الانتخابات.

وقالت المسؤولة اليونانية في تصريحات نقلتها صحيفة “جريك ريبورتر” اليونانية أن التعاون سيكون في عدة مجالات، ومنها الطاقة وإعادة الإعمار والأمن، مع آفاق كبيرة للعلاقات الاقتصادية والتجارية.

وعن زيارة رئيس مجلس الوزراء اليوناني لليبيا غدا، قالت: “سيرافق رئيس الوزراء اليوناني في زيارته لليبيا غدا وزير الخارجية، ومن المتوقع أن يلتقي رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ورئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، و نتطلع إلى صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين، وفقا لمبادئ القانون الدولي، و من المهم لليبيا في هذه المرحلة إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من أراضيها”.