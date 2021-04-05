“الدبيبة” يستقبل رئيس الوزراء المالطي في طرابلس

بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، اليوم، مع رئيس الوزراء المالطي، روبرت أبيلا؛ سبل التعاون المشترك بين البلديْن.

ويُجري “أبيلا” زيارةً إلى ليبيا، هي الأولى له منذ تولى “الدبيبة” لرئاسة الحكومة، وشملت محادثات رفيعة المستوى حول الهجرة في المنطقة واستئناف حركة السفر الجوي بين البلديْن، وملف الأصول المجمدة، والتجارة، والأمن في منطقة جنوب البحر الأبيض المتوسط.

ومن المقرر أن يلتقي “أبيلا” برئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي.

وتأتي زيارة الحكومة المالطية بعد 24 ساعة فقط من توجّه رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل، إلى طرابلس؛ لإجراء مُحادثات مُماثلة.

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