الخدمات الصحية بنغازي تناقش آلية تنفيذ حملة التطعيم ضد كورونا

عقدت إدارة الخدمات الصحية ببنغازي، اجتماعاً مع فرق حملة التطعيم ضد فيروس كورونا وتطلق برنامج التدريب الخاص بالحملة، بمقر الإدارة، بحضور ناصر الكاديكي مدير إدارة الخدمات الصحية ببنغازي ، رئيس اللجنة المشرفة على تنفيذ حملة التطعيم ضد فيروس كورونا، و أعضاء اللجنة، ومشرفي الفرق والمطعمين والأطباء المشاركين في الحملة والفرق المتحركة.

و تركز الاجتماع على مناقشة آلية تنفيذ حملة التطعيم ، كما تمت مناقشة بعض النقاط الفنية والتنظيمية المتعلقة ببرنامج التطعيم، كما قدمت خلال الاجتماع ورقتين علميتين الأولى لرمضان الفيتوري مشرف برنامج التطعيم والمدير التنفيذي للحملة، تناولت الجوانب العلمية والفنية لحملة التطعيم والحقن الآمن ، أما الورقة الثانية فقدمها مصدق الفيتوري وتناولت الآثار الجانبية التي قد تحدث والتدخلات الطبية.

كما تم توزيع الدليل الخاص بالحملة قيما يخص لقاح استرا زينيكا والصادر عن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، وفي ختام البرنامج فتحت حلقة نقاش عامة أثيرت خلالها عديد النقاط المتعلقة بحملة التطعيم ضد فيروس كورونا.