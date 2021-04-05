الدبيبه: نتطلع لتعزيز الحضور الدبلوماسي بين ليبيا ومالطا

أعرب رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبه عن تطلعه لتعزيز الحضور الدبلوماسي بين ليبيا ومالطا الدبلوماسي وتقديم الخدمات القنصلية وخاصة التأشيرات داخل ليبيا وأيضا تسهيل إجراءات المواطنين الليبيين في مالطا.

وقال الدبيبه خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس وزراء مالطا روبرت أبيلا في العاصمة طرابلس، إن مالطا لعبت دورا مهم في إنهاء الصراع في ليبيا باستضافة لقاءات لحل النزاع مضيفا سنعمل على بدء صفحة جديدة أساسها التعاون المشترك والتنسيق في المواقف وخصوصا القضايا المحلية والإقليمية بما يخدم مصلحة البلدين.

وأكد الدبيبه تطلعه لزيادة التعاون بين البلدين في كافة المجالات وعلى رأسها التبادل التجاري وعودة حركة الطيرات وتعزيز الحضور الدبلوماسي وتقديم الخدمات القنصلية وخاصة التأشيرات داخل ليبيا وأيضا تسهيل إجراءات المواطنين الليبيين في مالطا والتعاون في مجال الاستثمارات بإعادة التعاون الجوي والخدمات المصرفية بين البلدين وعودة حركة أموال الليبيين في المصارف المالطية لطبيعتها.