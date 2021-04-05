اليونان تُطالب ليبيا بإعادة النظر في الاتفاقية البحرية مع تركيا

طالب الحكومة اليونانية، حكومة الوحدة الوطنية؛ بإعادة النظر في اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع تركيا، باعتبارها تنتهك القانون الدولي، بحسب المتحدثة باسم الحكومة، أريستوتيليا بيلوني.

ودعت اليونان إلى خروج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا، وشددت المتحدثة على أن العلاقات بين البلديْن يجب أن تستند “إلى مبادئ القانون الدولي وحسن النية”.

وقالت “بيلوني” في مؤتمر صحفي: من المهم لليبيا، في هذا العصر الجديد؛ أن تتخلّص من العقبات التي تُعيقها، مثل وجود القوات الأجنبية والمرتزقة على أراضيها، والاتفاقات التي لا أساس لها، وتنتهك القانون الدولي.

تأتي هذه المطالب اليونانية، قبل يومٍ واحد من زيارة رئيس الوزراء إلى طرابلس؛ للقاء الحكومة الجديدة.

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