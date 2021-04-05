ليبيا الان

وفاة رجل أمن في بنغازي شارك منذ أيام في تحرير مصري مختطف

تم النشر منذُ 3 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا24

توفي، مساعد ضابط بجهاز البحث الجنائي بنغازي، اليوم الإثنين، متأثرًا بجراحه البليغة، جراء إصابته منذ خمسة أيام أثناء عملية إنقاذ وافد مصري مخطوفة من قبضة خاطفيه.

وأعلنت، إدارة البحث الجنائي بنغازي، اليوم، وفاة مساعد ضابط، محمد الزوي، لافتًا إلى أنه كان قد أصيب منذ أيام أثناء عملية في فك أسر شخص مصري الجنسية مخطوف من قبل تشكيل عصابي، كان قد طلب فدية 85 ألف دينار لإخلاء سبيله.

وأوضحت، أن إصابة الزوي كانت أثناء مداهمة بالتعاون مع مجموعة تحريات الصاعقة، فك المخطوف، حيث قامت مجموعة مسلحة بالرماية على الدورية، ما أدى إلى إصابته في رأسه، وإصابة كل من، آمر المجموعة الثالثة التحريات، النقيب إيهاب علي الذيب، وعضو تحريات الصاعقة، هيثم الورشفاني.

الوسوم

اختطاف البحث الجنائي بنغازي ليبيا

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24

عن مصدر الخبر

اخبار ليبيا 24

اخبار ليبيا 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك