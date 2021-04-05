الدبيبة :مالطا لعبت دورا مهما في إنهاء الصراع في ليبيا

أكد الدبيبة في مؤتمر صحفي عقده مع رئيس الوزراء المالطي، روبرت أبيلا، أن مالطا لعبت دورا مهما في إنهاء الصراع في ليبيا من خلال استضافتها للقاءات مبادرات فض النزاع الليبي، مشيرا إلى رغبة الحكومة الليبية في فتح صفحة جديدة مع مالطا أساسها التعاون المشترك بما يخدم مصلحة البلدين.

وأشار الدبيبة خلال المؤتمر ذاته إلى رغبة الحكومة في زيادة التعاون بين ليبيا ومالطا في كافة المجالات، وعلى رأسها التبادل التجاري، وتنشيط الاستثمار، وعودة حركة الطيران، وتعزيز الحضور الدبلوماسي بين البلدين، والعمل على تسهيل إجراءات الليبيين المقيمين في مالطا.

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