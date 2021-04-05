الدبيبة يؤكد أهمية الوصول إلى انتخابات 24 ديسمبر

أكد رئيس الحكومة، عبدالحميد الدبيبة، خلال كلمته التي وجهها لليبيين أمس، أهمية توفير الأرضية الملائمة للوصول إلى الاستحقاق الانتخابي المقرر في الرابع والعشرين من ديسمبر.

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