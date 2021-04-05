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الدبيبة يؤكد أهمية الوصول إلى انتخابات 24 ديسمبر

تم النشر منذُ 11 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

أكد رئيس الحكومة، عبدالحميد الدبيبة، خلال كلمته التي وجهها لليبيين أمس، أهمية توفير الأرضية الملائمة للوصول إلى الاستحقاق الانتخابي المقرر في الرابع والعشرين من ديسمبر.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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