ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ طرابلس |

05 April, 2021

عُقد صباح اليوم بديوان وزارة الصحة اجتماعاً موسّع ،وذلك لمناقشة آلية توزيع لقاح كورونا المستجد وضمان وصوله للفئات المستهدفة في جميع المدن الليبية ،ضمن ضمن استعدادات وزارة الصحة “للحملة الوطنية للتطعيم ضد فيروس كورونا”.

وتم خلال الاجتماع الذي ضم الدكتور علي الزناتي وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية مع الدكتورة ابتسام حديد عضو اللجنة العليا للتطعيمات، الدكتور محمد بن رمضان عضو اللجنة العليا للتطعيمات، الدكتور علي المقدمي عضو اللجنة العليا للتطعيمات، الأستاذ الدكتور سليمان بوسرويل رئيس اللجنة العلمية للتطعيمات، الدكتور عبد الرحمن مسعود عضو اللجنة العلمية للتطعيمات، الدكتور محمد صالح مدير مركز المعلومات والتوثيق وعضو في اللجنة، الدكتور عبد الباسط سليمان مدير إدارة التطعيمات بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض، الدكتور محمد أبوغالية مسؤول الصحة باليونيسف، وكيل شركة الهونداي ،آلية نقل اللقاح من مخازن الامداد الطبي التابعة للوزارة إلى المدن التي تحوي غرف التبريد كمرحلة اولية للبدء في حملة التطعيم.

مع ضمان توفير غرف باردة لباقي المدن حتى يتسنى نقل اللقاح اليها ضمن السلسلة الباردة المحددة من قبل الشركة المصنعة وتوصيات منظمة الصحة العالمية.

وتم الاتفاق على توفير سيارات تبريد ثابتة لاستخدامها كمخازن للتطعيم ومتحركة لنقل التطعيم، بدرجة حرارة ما بين (-35 إلى -16)، لاستخدامها خلال حملة التطعيم ضد فيروس كورونا وأيضاً استخدامها في برامج التطعيم العامة.