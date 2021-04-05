اللافي: مفوضية المصالحة الوطنية ستتشكل من رئيس و6 أعضاء

قال نائب رئيس المجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، إن المجلس لن يترك ملف المتورطين في الجرائم ضد الإنسانية وسيتم إحالة كافة المتورطين للقضاء، مضيفا أن مفوضية المصالحة الوطنية ستتشكل من رئيس و 6 أعضاء.

وتابع اللافي، خلال مؤتمر صحفي منذ قليل، أن العديد من الانتهاكات من قبل المتورطين في الجرائم الإنسانية سجلت، وسيتم معاقبة كل من أذى أي ليبي.

وأضاف «سيتم معاقبة كل من سبب في أي أذى لليبيين، خاصة الذين ارتكبوا جرائم حرب وسيتم إنزال أشد العقوبة بهم وأحالتهم للقضاء».

المنفي يعلن عن تأسيس المفوضية العليا للمصالحة الوطنية

ولفت إلى تشكيل مفوضية للمصالحة الوطنية، سيكون من المهم اختيار الشخصيات المندرجة فيها، لنجاح عملها، مضيفا أنه «لم نتحدث حتى الآن عن أسماء أي من المرشحين لمنصب رئيسها».

وتابع أن العمل على تشكيل لجنة فنية واستشارية تعالج المسائل التي قد يختلف عليها أعضاء المفوضية العليا للمصالحة.

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