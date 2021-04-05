تبون يعرب عن استعداد بلاده لمساعدة ليبيا في المضي نحو انتخابات ديسمبر

قال الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، إن ما يحدث حاليا في ليبيا من انتعاش نسبي في المشهد السياسي إثر الاتفاق على حكومة انتقالية نالت ثقة البرلمان في العاشر من مارس، هو ما نادت به الجزائر.

مؤكدا في تصريحات صحفية استعداد بلاده لمساعدة ليبيا في المضي قدما نحو تنظيم انتخابات شاملة نهاية هذه السنة، لافتا إلى أن ما كانت تتمناه الجزائر تحقق بعودة الهدوء إلى ليبيا، مشيرا إلى أن ما حدث شيء يشرف الليبيين بعد إتمام إجراءات تداول السلطة بصفة سلسة واحترام متبادل.

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