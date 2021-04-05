جلسة حوارية في سبها حول دور المجتمع المدني في تعزيز سيادة القانون

نظمت جمعية شباب وعطاء، بسبها جلسة حوارية حول دور المجتمع المدني في تعزيز سيادة القانون في سبها، بالتعاون مع الاتحاد النسائي بالجنوب، وبمشاركة عدة مؤسسات مدنية محلية، ومجموعة من الناشطات بالحركة النسوية بالمدينة، إضافة إلى ضابطات بمديرية الأمن الوطني سبها.

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