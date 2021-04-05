الكوني: لا تعديل في موعد إجراء الانتخابات

أكد نائب رئيس المجلس الرئاسي موسى الكوني اليوم الاثنين أنه لا تعديل في موعد إجراء الانتخابات.

وبين الكوني خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ونائبه عبد الله اللافي أن المدة المتاحة للوصول للانتخابات تقاس بالأيام لا بالشهور.

وبين الكوني أن المجلس الرئاسي يسعى لطي صفحة الماضي عبر تأسيس المفوضية العليا للمصالحة مشددا على أن عمر مفوضية المصالحة سيكون طويل داعيا للانتصار على الكراهية والفرقة والعداوة.

من جانبه دعا اللافي جميع الليبيين للانخراط في مشروع المصالحة الوطنية مؤكدا أن مفوضية المصالحة ستتشكل من رئيس و6 أعضاء وسيكون هناك لجان تابعة لها تلتقي المواطنين مشددا على أن ملف جبر الضرر من اختصاص أحد اللجان التابعة للمفوضية العليا للمصالحة

وأردف اللافي أن لجنة 5+5 تواصل العمل على توحيد الجيش وأن الجميع متفق على ضرورة توحيد مؤسسة الجيش