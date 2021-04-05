ليبيا الان

تبون: الجزائر مستعدة لتقديم المساعدة الضرورية لليبيين

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكد الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، استعداد الجزائر الكامل لتقديم المساعدة الضرورية ومرافقة الليبيين في المرحلة المقبلة من التسوية السياسية والبناء.

ورأى تبون، في لقاء مع وسائل إعلام محلية، أن التطورات السياسية والأمنية الأخيرة في ليبيا “إيجابية جدا وتُشرّف الليبيين في ظل تبادل سلس للسلطة بعيدا عن العنف”.

وبشأن مجالات التعاون مع ليبيا، قال تبون: “نحن أبدينا استعدادنا لمساعدة ليبيا حين يحتاجون ذلك دون أي تشويش من طرفنا.. وإن احتاجونا في تصليح أعطال الكهرباء فنحن معهم، كما يمكن أن نساعد في ترميم المستشفيات، وفي تكوين الطلبة”، وتابع الرئيس الجزائري قائلا: “جامعاتنا وأكاديميتنا العسكرية في شرشال مفتوحة للطلبة الليبيين”.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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