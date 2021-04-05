وزير الداخلية لنظيره المالطي: يجب التعاون في ملف مكافحة الإرهاب

أكد وزير الداخلية خالد مازن خلال لقائه نظيره المالطي “بايرون كاميلليري” اليوم الاثنين على جملة من الملفات الهامة التي ينبغي مراجعتها وإيجاد آليات مشتركة لتطوير التعاون بشأنها على رأسها مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال والهجرة غير الشرعية وتبادل المعلومات الأمنية بين الأجهزة المختصة بالبلدين إضافةً إلى التدريب التخصصي وفق لاحتياجات وزارة الداخلية.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية أن مازن أكد خلال لقائه نظير المالطي على أهمية دور مالطا الفاعل داخل أروقة الاتحاد الأوروبي وأهمية الاستفادة من هذا الدور في توجيه الدعم الأوروبي وفقاً للأولويات التي يحددها الجانب الليبي.

وجرى خلال الاجتماع استعراض عدد من الاتفاقات والتفاهمات المبرمة بين وزارتي الداخلية في البلدين في شتي المجالات الأمنية والتي استندت على الروابط التاريخية التي تجمع البلدين وخصوصية العلاقة بين ليبيا ومالطا، وأكدا على أهمية تفعيلها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.

وفي ختام الاجتماع تمً الاتفاق على تشكيل لجنة من الجانبين تتولى إيجاد الآليات الناجعة التي تضمن تطوير ملف التعاون الأمني بين البلدين.