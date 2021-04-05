إطلاق الناشط المدني جمال عدس

أكد أصدقاء الناشط المدني، جمال عدس، إطلاقه ظهر اليوم، بعد أكثر من أسبوع على اختطافه في طرابلس، من جهة لم تعلن عن نفسها.

وفقدت عائلة عدس الاتصال بابنها ظهر السبت 27 مارس 2021، في منطقة زناتة بالعاصمة طرابلس، ولم تعرف مصيره منذ ذلك اليوم.

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وحملت المفوضية، في بيان سابق عبر صفحتها على «فيسبوك»، كلا من المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية ووزارة الداخلية وكل الأجهزة الأمنية، مسؤولية كاملة أمن وسلامة الناشط، جمال عدس.

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