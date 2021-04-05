المنفي يعلن تأسيس المفوضية العليا للمصالحة

أعلن رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم الاثنين، تأسيس المفوضية الوطنية العليا للمصالحة.

وقال المنفي، خلال مؤتمر صحفي عقده في طرابلس، إن المفوضية ستكون “صرحًا يجميع الليبيين ويجبر الضرر ويحقق العدالة فيما بينهم بما يكفله القانون”، معرباً عن أمله في الوصول إلى الاستحقاق الانتخابي في 24 ديسمبر من العام الجاري.

وشدد المنفي، الاثنين الماضي، “على ضرورة الإسراع في إنشاء مفوضية للمصالحة الوطنية، من أجل وضع أسس وركائز لتحقيق مصالحة وطنية شاملة تجمع كل الليبيين”.

وأكد أعضاء المجلس الرئاسي أن تحقيق مصالحة وطنية شاملة تجمع كافة الليبيين يقع في أعلى سُلم أولويات المجلس الرئاسي، لكونها حجر الأساس لبناء دولة مدنية موحدة.

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