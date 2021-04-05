الصفراني: قرار عقيلة صالح الخاص بالمناصب السيادية يعيدنا للمربع الأول

قال عضو مجلس الدولة عبد السلام الصفراني، الإثنين، إن قرار رئيس مجلس النواب الخاص بتعيين المناصب السيادية خطوة فردية من شأنها أن تزيد الوضع تعقيدا وتعيد المشهد السياسي إلى المربع الأول.

الصفراني، وفي تصريح لقناة “ليبيا بانوراما” – الذراع الإعلامية للإخوان المسلمين في ليبيا – أشار إلى أنهم تفاجأوا من صدور هذا القرار وتوقيته رغم وصول مجلسي النواب والدولة إلى تفاهمات بشأنها بناء على المادة الخامسة عشرة من الاتفاق السياسي التي نصت على أن تعيين المناصب السيادية يتم بالتوافق والتنسيق بين المجلسين.