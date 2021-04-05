الدبيبة يؤكد على دعم الأسر المحتاجة خلال شهر رمضان

أكد رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، على دعم الأسر المحتاجة خلال شهر رمضان المبارك بما تحتاجه من مواد غذائية ومساعدات مادية، وذلك خلال اجتماع عقده مع عدد من أصحاب رؤوس الأموال ورجال الأعمال الليبيين، حثهم فيه على تقديم ما أسمته الحكومة هدية رمضان لذوي الدخل المحدود.
عن مصدر الخبر
قناة ليبيا
قد يعجبــــك أيضـــاً
المنفي يفتتح جائزة الوحدة الوطنية لحفظ القرآن الكريم
تم النشر منذُ 9 دقائق
مصدر الخبر / قناة ليبيا
الرئيس الجزائري :التطورات الأخيرة في ليبيا إيجابية جدا
تم النشر منذُ 13 دقيقة
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
الصفراني: قرار عقيلة صالح الخاص بالمناصب السيادية يعيدنا للمربع الأول
تم النشر منذُ 14 دقيقة
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
الخارجية تعرب عن تعازيها في ضحايا الفيضانات في إندونيسيا
تم النشر منذُ 16 دقيقة
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
أضف تعليقـك