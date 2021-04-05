الدبيبة يؤكد على دعم الأسر المحتاجة خلال شهر رمضان

أكد رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، على دعم الأسر المحتاجة خلال شهر رمضان المبارك بما تحتاجه من مواد غذائية ومساعدات مادية، وذلك خلال اجتماع عقده مع عدد من أصحاب رؤوس الأموال ورجال الأعمال الليبيين، حثهم فيه على تقديم ما أسمته الحكومة هدية رمضان لذوي الدخل المحدود.

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