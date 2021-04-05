الغويل يدعو إلى ضرورة طرح مشاريع جديدة في الجنوب الليبي

أكد وزير الدولة للشؤون الاقتصادية سلامة الغويل، على أهمية الجنوب الليبي كقطعة عزيزة من تراب الوطن، وضرورة إحياء المشاريع المتوقفة وطرح المشاريع الحديثة بما فيها مشاريع الطاقات البديلة والمتجددة، كالاستفادة من طاقة الشمس في توليد الكهرباء وغيرها.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الوزير مع كل من رئيس جامعة سبها مسعود الرقيق، وعدد من ممثلي الكليات، حيث تطرق الاجتماع إلى معاناة الجنوب الليبي والتبعات الاقتصادية على سكانه وما تعانيه جامعة سبها، ودورها في تقديم المقترحات والدراسات وورش العمل، التي من شأنها دعم البرامج الاقتصادية والخطط التنموية لحكومة الوحدة الوطنية.

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