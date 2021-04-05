رئيس مصلحة المطارات يزور مطار لابرق الدولي تمهيداً لتشغيله

قام رئيس مصلحة المطارات محمد بيت المال رفقة مساعده ومدارء الإدارات والمكاتب التابعة للمصلحة وفريق عمل مشكل من طرفه يتكون من مختصين من مصلحة المطارات ومصلحة الطيران المدني والمركز الوطني للارصاد الجوية بزيارة ميدانية اليوم الإثنين لمطار لابرق الدولي وذلك لتفقد وتقييم مرافق المطار من النواحي الفنية والتأكد من جاهزيته التشغيلية وإعداد مجالات الأعمال للمشاريع المزمع تنفيذها وتحديد الاحتياجات اللازمة والاجتماع مع ادارة المطار للتنسيق فيما يتعلق بتسيير العمل وتقديم الدعم اللازم.

حيث كان في استقبال الوفد كل من رئيس مصلحة المطارات بالمنطقة الشرقية سابقاً صالح اشتيوي ومدير عام مطار لابرق الدولي أبوبكر مفتاح بدر وعميد بلدية لابرق إبراهيم امخاطر ومدارء المكاتب ورؤساء الأقسام التابعين للمطار. وأعرب رئيس المصلحة في كلمة القاها عن مدى سعادته بزيارته للمطار بعد توحيد مصلحة المطارات من قبل حكومة الوحدة الوطنية. كما تقدم بالشكر لرئيس مصلحة المطارت السابق وكافة الزملاء على المجهودات التي بدلوها وتعاونهم في تسليم المصلحة. كما تقدم بالشكر لعمداء بلدية البيضاء وبلدية لابرق على زيارتهم لمصلحة المطارات بطرابلس خلال الشهر الماضي ومساعيهم لاعادة تشغيل المطار.

وتخللت الزيارة جولة داخل المطار لتفقد المرافق الأساسية بالمطار بما فيها محطة الركاب الحالية والجديدة والمعدات والمنظومات التشغيلية، كما تم عقد إجتماع بمقر ادارة المطار تم خلاله مناقشة المشاريع المتعاقد عليها ونسب انجازها الفنية والمالية والاسباب التي أدت الى توقف بعض منها وإمكانية استئنافها في الفترة القريبة القادمة بعد توفر المخصصات المالية اللازمة، كذلك تم التطرق للاحتياجات والمتطلبات الضرورية اللازمة لإعادة تشغيل المطار والتي ستسعى المصلحة لتوفيرها.