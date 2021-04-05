شركة الكهرباء: إزالة التوصيلات غير الشرعية بمنطقة الجفارة

أعلنت الشركة العامة للكهرباء اليوم الاثنين أنها تواصل حملة إزالة التوصيلات غير الشرعية بمنطقة الجفارة

وأكدت الشركة العامة للكهرباء عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أنها تواصل حملة إزالة التوصيلات غير الشرعية، للأنشطة التجارية والصناعية بمنطقة الكريمية، من قبل الفرق الفنية التابعة لإدارة خدمات المستهلكين الجفارة بالتعاون مع أفراد الإدارة العامة لحماية الطاقة الكهربائية الجفارة، بهدف إزالة التوصيلات غير الشرعية والحد من الفاقد التجاري، بالإضافة إلى جباية الديون المتراكمة لأصحاب الأنشطة التجارية وتسوية أوضاعهم التعاقدية مع الشركة.

وأكدت الشركة أن الحملة لاقت تجاوبًا من قبل المواطنين الذين أبدوا استعدادهم لتسوية أوضاعهم التعاقدية وسداد ما عليهم من ديون متراكمة لصالح الشركة وأوضحت الشركة أن هذه الحملة تأتي في إطار جهود تقليل أزمة الانقطاع المتكرر للكهرباء، الذي يرجع لأسباب عديدة من بينها التوصيلات غير الشرعية والتعديات والسرقات وعدم سداد الديون المتراكمة .