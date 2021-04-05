وزير الصحة يوجه بإعادة تفعيل قرار زيادة مرتبات العناصر الطبية والمساعدة

قالت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية إن الوزير علي الزناتي أعطى تعليمات بإعادة تفعيل قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني السابق رقم (885) لسنة 2019 القاضي برفع مرتبات العاملين بالمهن الطبية والطبية المساعدة بالمرافق الصحية.

واجتمع وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية مساء اليوم الاثنين بمقر الوزارة في طرابلس مع رئيس لجنة مندوبي نقابات المهن الطبية فوزي ونيس وعضو اللجنة الدكتور البهلول بن رمضان.

وأوضحت الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك» أن الاجتماع جاء «لوضع الترتيبات الخاصة بقرار المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق الوطني رقم (885) لسنة 2019 ميلادي بشأن لائحة استخدام العاملين من ذوي المهن الطبية والطبية المساعدة بالمرافق الصحية والقاضي برفع مرتباتهم».

وأكدت وزارة الصحة أن الزناتي «أعطى التعليمات لإعادة تفعيل القرار الذي تم تجميد تنفيذه من قبل المجلس الرئاسي بالحكومة السابقة».

– المجلس الرئاسي يقرر زيادة مرتبات العناصر الطبية والمساعدة

وقرر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني السابق في أغسطس 2019 زيادة مرتبات العناصر الطبية والطبية المساعدة العاملين بالمرافق الصحية، وفق قراره رقم (885) لسنة 2019.

كما أعلن وكيل وزارة الصحة في حكومة الوفاق الوطني السابقة، محمد هيثم، من جهته «إلغاء قرار اللجنة الشعبية العامة سابقًا رقم (418) لسنة 2009 بشأن لائحة استخدام العاملين من ذوي المهن الطبية والطبية المساعدة بالمرافق الصحية».

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