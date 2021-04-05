آمنة امطير: شكراً تركيا لكونها كانت في الموعد معنا في طرابلس

وجهت آمنة امطير، عضو مجلس الدولة الاستشاري عن كتلة حزب العدالة والبناء – الذراع السياسية للإخوان المسلمين في ليبيا – الشكر لتركيا، وذلك في تدوينة على حسابها بموقع فيسبوك اليوم الإثنين.

كتبت آمنة امطير قائلة: “في ذكرى الهجوم على العاصمة، شكرا لهؤلاء (فتحي باشاغا، أسامة جويلي، أحمد بو شحمة) لأنهم لم يغلقوا هواتفهم ويختفوا، وإنما وقفوا وقفة رجال لحماية الشعب” وفق قولها.

أضافت آمنة امطير: “شكرا لجميع قوات بركان الغضب، شكرا تركيا لأنها كانت في الموعد وساعدتنا في حماية المدنيين من حمم صواريخ مليشيات الفاغنر والغازي الذي أتاها غازيا” على حد تعبيرها.