ليبيا الان

آمنة امطير: شكراً تركيا لكونها كانت في الموعد معنا في طرابلس

تم النشر منذُ 11 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

وجهت آمنة امطير، عضو مجلس الدولة الاستشاري عن كتلة حزب العدالة والبناء – الذراع السياسية للإخوان المسلمين في ليبيا – الشكر لتركيا، وذلك في تدوينة على حسابها بموقع فيسبوك اليوم الإثنين.

كتبت آمنة امطير قائلة: “في ذكرى الهجوم على العاصمة، شكرا لهؤلاء (فتحي باشاغا، أسامة جويلي، أحمد بو شحمة) لأنهم لم يغلقوا هواتفهم ويختفوا، وإنما وقفوا وقفة رجال لحماية الشعب” وفق قولها.

أضافت آمنة امطير: “شكرا لجميع قوات بركان الغضب، شكرا تركيا لأنها كانت في الموعد وساعدتنا في حماية المدنيين من حمم صواريخ مليشيات الفاغنر والغازي الذي أتاها غازيا” على حد تعبيرها.

الوسوم

ليبيا

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة الساعة 24

عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك