رئيس الأركان المالطي يزور قاعدة طرابلس البحرية

زار رئيس أركان القوات المالطية، صباح اليوم، قاعدة طرابلس البحرية، حيث كان في استقباله رئيس أركان القوات البحرية الليبية اللواء نور الدين البوني وآمر حرس السواحل اللواء رضا عيسى.

ووفق الناطق الرسمي برئاسة أركان القوات البحرية الليبية، في بيان اليوم، وتأتي هذه الزيارة في إطار التعاون بين البلدين ومناقشة عدة قضايا منها الهجرة غير الشرعية والتهريب وسبل التعاون لحل هذه القضايا.

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فيما أشاد رئيس أركان القوات المالطية، بالمجهودات التي تقوم بها القوات البحرية الليبية لحماية المياه الإقليمية، وإنقاذ المهاجرين و وقف التهريب والتعاون مع دولة مالطا في هذا الشأن .

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