تفاصيل وفاة رجل أمن في بنغازي 

أخبارليبيا24- خاص

كشف رئيس إدارة التحريات والاستدلال بالإدارة العامة للبحث الجنائي الرائد حسن الحاسي اليوم الإثنين تفاصيل واقعة وفاة مساعد ضابط محمد الزوي في كمين لتحرير مخطوف في مدينة بنغازي.

وقال الحاسي لـ”أخبارليبيا24″ إن الزوي شهيد الواجب توفي بعد إصابته بخمسة أيام عقب مشارته في عملية تحرير مواطن مصري الجنسية خطف من قبل ثلاثة مسلحين ملثمين.

وأوضح رئيس إدارة التحريات أن شخص مصري الجنسية قدم بلاغاً عن واقعة اختطاف شقيقه الذي يعمل بسوق الخضار بمنطقة سيدي خليفة، وطلب خاطفيه فدية تقدر بحوالي 85 ألف دينار، فتم إعداد كمين محكم للقبض عليهم وتحرير المختطف.

وأوضح الحاسي، أنه تم الاتفاق بين شقيق المختطف والخاطف على مكان تسليم الفدية قرب مصحة الهرم، وكان أعضاء البحث الجنائي وأحد جنود القوات الخاصة برفقة شقيق المختطف، وأثناء التسليم وعملية القبض عليه خرج مسلح من بين الاشجار بالحديقة المقابلة وشرعوا بالرماية.

وأكد رئيس إدارة التحريات أن الزوي أصيب برصاصة في رأسه والنقيب إيهاب الذيب برصاصة في رأسه أيضًا، وعضو تحريات القوات الخاصة برصاصة في الرجل.

وأضاف الحاسي، أن الزوي توفي بعد إصابته بخمسة أيام، والذيب وجندي القوات الخاصة حالتهم الصحية مستقرة، مشيراً إلى أنه بعد التحقيق والاستدلال مع المقبوض عليه، اعترف بالواقعة وتم القبض على الشخص الذي قام بالرماية على عناصر الأمن.

وأفاد رئيس إدارة التحريات أنه سيتم إحالة المقبوض عليهم إلى الجهات المختصة بعد انتهاء التحقيقات في الواقعة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهما.