وزير الصحة يعطي تعليمات بتفعيل قرار زيادة مرتبات العاملين بالمهن الطبية

أعطى وزير الصحة علي الزناتي تعليمات بإعادة تفعيل قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني بشأن زيادة مرتبات العاملين في المهن الطبية والطبية المساعدة.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الصحة أن الوزير اجتمع مع رئيس لجنة مندوبي النقابات فوزي ونيس وعضو اللجنة (مندوب النقابات) البهلول بن رمضان لوضع الترتيبات الخاصة بقرار المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق الوطني السابق رقم (885) لسنة 2019 ميلادي بشأن لائحة استخدام العاملين من ذوي المهن الطبية والطبية المساعدة بالمرافق الصحية والقاضي برفع مرتباتهم.

وأعطى وزير الصحة تعليمات بإعادة تفعيل القرار الذي تم تجميد تنفيذه من قبل المجلس الرئاسي بالحكومة السابقة.

وكان المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق أصدر القرار رقم (885) لسنة 2019 بشأن لائحة استخدام العاملين من ذوي المهن الطبية والطبية المساعدة بالمرافق الصحية القاضي برفع مرتبات العاملين من ذوي المهن الطبية والطبية المساعدة.