مركز الرقابة يكشف مخالفات في أول شحنة من لقاح كورونا

طالب المدير العام لمركز الرقابة على الأغذية والأدوية محمد عمر حسن، رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، بمخاطبة الشركة الروسية المصنعة للقاح كورونا للتأكد من أن التشغيلات الخاصة بالعينات المسحوبة مصنعة من قبلهم.

وفي كتاب وجهه إلى الدبيبة، طالب محمد حسن بتزويد المركز بشهائد التحاليل الخاصة بالشحنة، مشيرا إلى أن النشرة التوضيحية المرفقة للقاح مدونة باللغة الروسية، وهذا يخالف نص القانون الصحي رقم 106 لسنة 1973 حول ضرورة كتابة النشرة التوضيحية باللغة الإنجليزية.

وبشأن الإجراءات الرقابية حيال ورود الدفعة الأولى من اللقاح، أوضح المدير العام للمركز أنه تم الإفراج على كامل الشحنة من قبل مصلحة الجمارك الليبية وأخذ 3 عينات من الجرعات، وتم تتبع عملية تخزين كامل الشحنة، والتأكد من ظروف تخزينها طبقاً للمواصفات المعتمدة (-18 درجة مئوية).

وبيَن محمد حسن أنه لم يتم استلام شهائد التحليل لبيان طرق تحليلها والكشف عليها.

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