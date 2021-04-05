ليبيا
مخالفات في أول شحنة من اللقاح الروسي
بوابة إفريقيا الإخبارية/ طرابلس |
05 April, 2021
طالب مدير عام مركز الرقابة على الأغذية و الادوية د. محمد عمر حسن ،اليوم الاثنين ،بضرورة مخاطبة الشركة الروسية المصنعة للقاح كورونا للتأكد من ان التشغيلات الخاصة بالعينات المسحوبة مصنعة من قبلهم ،مع تقديم شهائد التحاليل الخاصة بالشحنة بالاضافة أن النشرة التوضيحية المرفقة للقاح مدونة باللغة الروسية.
و أشار مركز الرقابة على الأغذية و الأدوية في كتاب موجّه إلى – رئيس حكومة الوحدة الوطنية ،أن ذلك يخالف نص القانون الصحي رقم 106 لسنة 1973 حول ضرورة كتابة النشرة التوضيحية باللغة الانجليزية.
و أوضح مدير عام المركز عن الاجراءات الرقابية ،انه تم الافراج على كامل الشحنة من قبل مصلحة الجمارك الليبية واخد عدد ثلاثة عينات من الجرعات للارقام التغشيلة المدكورة ادناه ،مشيرا أنه مع تتبع عملية تخزين كامل الشحنة وتأكد من ظروفها تخزينها طبقا للمواصفات المعتمدة -18 درجة مئوية.
و اشار في المقابل أنه لم يتم استلام شهايد التخليل لبيان طرق تحليلها و الكشف عليها ،كما أن الملصق و النشرة الداخلية للشحنة مكتوبة باللغة الروسية مما يتعدر قراءة البيانات التوضيحية للعينات ويجعلها مخالفة للقانون الصحي رقم 106 لسنة 1973 حول ضرورة كتابة التشرة توضيحية باللغة الانجليزية.
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