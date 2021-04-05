الكوني: لا تعديل على موعد إجراء الانتخابات

أكد نائب رئيس المجلس الرئاسي موسى الكوني، أنه لا تعديل على موعد إجراء الانتخابات، موضحا خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ونائبه عبد الله اللافي، أنه ينبغي على جميع الأجسام المنبثقة عن اتفاق جنيف العمل معا لإنجاح الانتخابات.
عن مصدر الخبر
قناة ليبيا
قد يعجبــــك أيضـــاً
مخالفات في أول شحنة من اللقاح الروسي
تم النشر منذُ 5 دقائق
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
مركز الرقابة يكشف مخالفات في أول شحنة من لقاح كورونا
تم النشر منذُ 9 دقائق
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
«الرئاسي» يهيب بكافة القوى الانخراط في مسارات المصالحة الوطنية لإخراج ليبيا من أزمتها
تم النشر منذُ 11 دقيقة
مصدر الخبر / بوابة الوسط
الرئاسي يعلن تأسيس المفوضية الوطنية للمصالحة ويؤكد أهمية الوصول للانتخابات
تم النشر منذُ 12 دقيقة
مصدر الخبر / قناة ليبيا
أضف تعليقـك