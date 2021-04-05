الكوني: لا تعديل على موعد إجراء الانتخابات

أكد نائب رئيس المجلس الرئاسي موسى الكوني، أنه لا تعديل على موعد إجراء الانتخابات، موضحا خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ونائبه عبد الله اللافي، أنه ينبغي على جميع الأجسام المنبثقة عن اتفاق جنيف العمل معا لإنجاح الانتخابات.

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