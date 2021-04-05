عدد من التكتلات السياسية تجدد حرصها على إجراء الانتخابات في موعدها

وجهت عدد من التكتلات والأحزاب السياسية رسالة إلى رئيس وأعضاء مجلس النواب، جددوا فيها حرصهم على إنجاز الاستحقاق الانتخابي في موعده المحدد، وتفادي أي عقبات لتعطيله، مؤكدين دعمهم الكامل لكل الخطوات اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ديسمبر القادم.
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قناة ليبيا
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