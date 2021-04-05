“اللافي” يكشف تفاصيل عن مفوضية المصالحة الوطنية

أكد نائب رئيس المجلس الرئاسي عبد الله اللافي، أن اختيار الشخصيات لمفوضية المصالحة الوطنية أمر مهم لكن لم يتم التوافق على أسماء بعينها.

وأشار اللافي، في مؤتمر صحفي، الإثنين، إلى أن ملف المصالحة متكامل ويهدف لتحقيق العدالة الانتقالية، ولا بد من إعداده من جانب خبراء، وسيتم العمل على تشكيل لجان عدة من ضمنها لجنة استشارية وقانونية لمعالجة المسائل الخلافية.

وأكد اللافي أيضا، أن برنامج المصالحة الوطنية سيبدأ بتشكيل مفوضية عُليا من رئيس وستة أعضاء تندرج تحتها لجان تعمل على لقاء المواطنين في المدن، مشيرا إلى أن ملف المهجرين والنازحين سيكون حاضرا ضمن عمل المفوضية لتحقيق العدالة الانتقالية.

من جهته، اعتبر نائب رئيس المجلس الرئاسي موسى الكوني أن تشكيل مفوضية للمصالحة سيُعزز الوحدة الوطنية، وهو الهدف لإجراء الانتخابات بنهاية العام الجاري، مشيرا إلى أنه موعد غير قابل للتأجيل أو الإلغاء.

يشار إلى أن رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، أعلن اليوم الاثنين، تأسيس المفوضية الوطنية العليا للمصالحة. وقال خلال مؤتمر صحفي عقده في طرابلس، إن المفوضية ستكون “صرحًا يجمع الليبيين ويجبر الضرر ويحقق العدالة فيما بينهم بما يكفله القانون”، معرباً عن أمله في الوصول إلى الاستحقاق الانتخابي في 24 ديسمبر من العام الجاري.

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