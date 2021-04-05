الدبيبة يوجه بتخصيص 18 مليون دينار ليبي للشركة الليبية الإفريقية للطيران

طالب رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، في خطاب موجه إلى وزير المالية، بصرف ثمانية عشر مليون دينار ليبي للشركة الليبية الإفريقية للطيران القابضة، وذلك كدعم لقيمة عجز عقود التشغيل ما بين الشركات الناقلة والشركة الليبية للمناولة والخدمات الأرضية.

هذا وأوضح الديبية في الخطاب الصادر، أن يتم صرف هذا المبلغ من بند الطوارئ، وخصمه عند اعتماد الميزانية العامة للعام الحالي.

ويأتي هذا القرار بسبب تأثر نشاط قطاع النقل الجوي خلال السنوات الماضية، بالإضافة إلى الظروف الناتجة عن جائحة كورونا، ما تسبب في عجز هذه المؤسسات عن تغطية مصاريفها ورواتب الموظفين.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا