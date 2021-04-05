الرقابة على الأغذية والأدوية يطلب من الدبيبة مخاطبة الشركة المصنعة للقاح كورونا للتأكد من بعض الأمور

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طلب مدير عام مركز الرقابة على الأغذية و الأدوية محمد حسن من رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبييبة ضرورة مخاطبة الشركة الروسية المصنعة للقاح كورونا للتأكد من أن التشغيلات الخاصة بالعينات المسحوبة مصنعة من قبلهم وتزويدهم بشهائد التحاليل الخاصة بالشحنة.

وأضاف حسن أن النشرة التوضيحية المرفقة للقاح مدونة باللغة الروسية وهذا يخالف نص القانون الصحي رقم 106 لسنة 1973 حول ضرورة كتابة النشرة التوضيحية باللغة الإنجليزية.

وأوضح مدير عام المركز أنه تم الإفراج على كامل الشحنة من قبل مصلحة الجمارك الليبية وأخذ عدد ثلاثة عينات من الجرعات للأرقام التشغيلية.

وأفاد حسن أنه تم تتبع عملية تخزين كامل الشحنة والتأكد من ظروف تخزينها طبقًا للمواصفات المعتمدة -18 درجة مئوية، لافتًا إلى أنه لم يتم استلام شهائد التحليل لبيان طرق تحليلها و الكشف عليها.

وذكر مدير عام المركز أن الملصق و النشرة الداخلية للشحنة مكتوبة باللغة الروسية مما يتعذر قراءة البيانات التوضيحية للعينات ويجعلها مخالفة للقانون الصحي رقم 106 لسنة 1973 حول ضرورة كتابة النشرة التوضيحية باللغة الإنجليزية.

وكانت ليبيا استقبلت أمس الأحد الدفعة الأولى من شحنة لقاح كورونا عدد 101250 جرعة المصنع من قبل شركة سبوتنيك الروسية.