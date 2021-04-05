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الأمم المتحدة تناقش مع شركة ديلويت مراجعة حسابات المصرف المركزي

تم النشر منذُ 18 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

عقدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بمعية مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، وشركة” ديل وويت “الدولية الاستشارية التي تم اختيارها لإجراء عملية المراجعة المالية الدولية، عقدت سلسلة من الاجتماعات مع ممثلين عن المجلس الرئاسي ومكتب المدعي العام والمصرف المركزي الليبي بفرعيه، لاستعراض النتائج الأولية لعملية المراجعة المالية لحسابات المصرف المركزي والتحقق منها.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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