الأمم المتحدة تناقش مع شركة ديلويت مراجعة حسابات المصرف المركزي

عقدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بمعية مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، وشركة” ديل وويت “الدولية الاستشارية التي تم اختيارها لإجراء عملية المراجعة المالية الدولية، عقدت سلسلة من الاجتماعات مع ممثلين عن المجلس الرئاسي ومكتب المدعي العام والمصرف المركزي الليبي بفرعيه، لاستعراض النتائج الأولية لعملية المراجعة المالية لحسابات المصرف المركزي والتحقق منها.
عن مصدر الخبر
قناة ليبيا
قد يعجبــــك أيضـــاً
الرقابة على الأغذية والأدوية يطلب من الدبيبة مخاطبة الشركة المصنعة للقاح كورونا للتأكد من بعض الأمور
تم النشر منذُ 11 دقيقة
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
محلل إيطالي: زيارة دراغي لليبيا لدعم مسار الانتخابات وبحث ملف الهجرة
تم النشر منذُ 13 دقيقة
مصدر الخبر / بوابة الوسط
الدبيبة يوجه بتخصيص 18 مليون دينار ليبي للشركة الليبية الإفريقية للطيران
تم النشر منذُ 15 دقيقة
مصدر الخبر / قناة ليبيا
حفل تخريج طلبة كلية التربية التابعة لجامعة سبها
تم النشر منذُ 25 دقيقة
مصدر الخبر / قناة ليبيا
أضف تعليقـك