مركز الرقابة على الأدوية يطالب الشركة الروسية بتسليم شهادات التحاليل الخاصة باللقاح المضاد لـ«كورونا»

خاطب مدير عـام مـركز الـرقـابة علـى الأغــذية والأدويــة، الدكتور محمد عمر حسن، رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، لمطالبة الشركة الروسية المصنعة للقاح «سبوتنيك» المضاد لفيروس كورونا بتسليم شهادات التحليل الخاصة باللقاح.

وأوضح حسن في كتابه للدبيبة الذي نشره مركز الرقابة على الأغذية والأدوية عبر صفحته على «فيسبوك» أن الهدف من استلام شهادات التحليل الخاصة باللقاح هو «للتأكد من أن التشغيلات الخاصة بالعينات المسحوبة مصنعة من قبلهم».

وأضاف حسن أن النشرة التوضيحية المرفقة مع اللقاح «مدونة باللغة الروسية»، مشيرا إلى أن «هذا يخالف نص القانون الصحي رقم 106 لسنة 1973 حول ضرورة كتابة النشرة التوضيحية باللغة الانجليزية».

وأكد حسن الإفراج عن كامل الشحنة الأولى من لقاح فيروس كورونا التي وصلت صباح مس الأحد إلى طرابلس من قبل مصلحة الجمارك الليبية وأخذ ثلاثة عينات للأرقام التشغيلية من الجرعات التي وصلت.

وأضاف أنه «تم تتبع عملية تخزين كامل الشحنة والتأكد من ظروفها تخزينها طبقا للمواصفات المعتمدة -18 درجة مئوية»، لافتا إلى أنه «لم يتم استلام شهادات التحليل لبيان طرق تحليلها والكشف عليها».

ووصلت صباح، أمس الأحد، إلى العاصمة طرابلس، الشحنة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا، والتي احتوت على 101 ألف و250 جرعة من لقاح شركة «سبوتنيك» الروسية، جرى تخزينها بمخازن وزارة الصحة استعدادًا لتوزيعها على المرافق الصحية.

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وقال رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة إن بقية الشحنات الخاصة باللقاح ستصل تباعا، داعيا الليبيين إلى التسجيل في المنظومة الخاصة بالتطعيم، بحسب ما أعلنه في تغريدة نشرها عبر حسابه على موقع «تويتر».

وأكد الدبيبة في كلمة تلفزيونية أمس أن اختيار اللقاح «جاء بشكل علمي» متوقعا أن تصل «نسبة نجاحه إلى 96%»، منوهًا كذلك إلى أن «الدفعة الثانية من لقاح كورونا المكونة من 300 إلى 400 ألف جرعة ستصل الأربعاء، ومليون جرعة أخرى قبل 11 أبريل الجاري».

وأضاف وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، علي الزناتي، أن التطعيم بلقاح «سبوتنيك» الروسي «سيكون تدريجيًّا لـ3 فئات وفق جدول زمني»، وذلك بعد ساعات من وصول اللقاح الروسي إلى البلاد.

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