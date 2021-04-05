وزير المواصلات: يجب العمل على كامل الخارطة الليبية بدون تحفظات وتسهيل طرق نقل المواطن

اجتمع محمد سالم الشهوبي، وزير المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية، بمقر مصلحة الطرق والجسور، لمتابعة أعمال المرافق التابعة للوزارة والإطلاع على آلية عملهم والتعرف على المشاكل و العوائق التي تواجههم.

وأوضح مكتب شؤون الإعلام بوزارة المواصلات، في بيان، اليوم الإثنين، أن الاجتماع شارك فيه وكيل الوزارة لشؤون الطرق والنقل البري ورئيس مصلحة الطرق والجسور المكلف ورئيس مصلحة النقل البري ورئيس جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات المكلف ورئيس مركز المنافذ البرية.

وتابع البيان، أنه تم طرح عدة خطط لتطوير قطاع الطرق والنقل البري والمنافذ البرية، وأكد «الشهوبي»، على ضرورة العمل على كامل الخارطة الليبية بدون تحفظات أو تهميش والعمل على توظيف كامل الإمكانيات لخدمة المواطن وتسهيل طرق نقله والحرص على إجراءات الأمن والسلامة.

وأوضح وكيل الوزارة لشؤون الطرق والنقل البري، المشاكل المالية والبيروقراطية الإدارية التي تعيق عمل تنفيذ وصيانة الطرق، كما أشاد الوكيل بالوزير و باهتمامه بقطاع الطرق و الجسور والنقل البري ومركز المنافذ البرية ويعد هذا الاجتماع الأول لوزير المواصلات بمصلحة الطرق والجسور .

وتحدث مدير إدارة المنافذ البرية عن اعتماد الهيكل الوظيفي وعن مهام إدارته بتقديم خدمات متجددة بمنفذ رأس اجدير ومنفذ وازن والمرتقب التنسيق مع مداخل البلاد من الناحية الشرقية، كما تطرق بمناقشة الميزانية التسييرية المقترحة لعملهم .

وطرح رئيس مصلحة الطرق والجسور المكلف بطرح الأعمال الجارية والمشاكل التي تواجههم بالمنطقة الغربية والجنوبية والميزانيات المتعثر صرفها والصيانات بأنواعها كالحفريات والانجرافات وزحف الرمال على الطرقات الصحراوية.

وأفاد رئيس مصلحة النقل البري في كلمته أن المصلحة تواجه العديد من المشاكل وأهمها الاختصاصات وتداخلها مع الجهات الاخرى وعدم تمكنها بالعمل بالكفاءة المطلوبة لنقص الامكانيات وناقش عمل المصلحة باستفاضة.

وأوضح رئيس جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات المكلف أن العديد من المشاريع متوقفة نظرا لتعدد المشاكل القائمة ولكن بعد مناقشة الوزير له بشكل تحليلي عن وضع المشاريع القائمة، أكد أنه سوف يدعمهم بكل الإمكانيات المتاحة لتعجيل العمل بالمشاريع المتعاقد عليها سابقا ولتذليل جميع الصعاب للوصول إلى الأداء الأمثل لخدمة المواطن ولتسهيل حركة مستخدمي الطريق داخل الوطن الواحد.