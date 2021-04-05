سميو: الأطقم الطبية والعاملة بقطاع الصحة وكبار السن هي الفئات المستهدفة من التطعيمات

ليبيا – أكد مدير إدارة التطعيمات بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض عبد الباسط سميو وصول نحو 101 ألف جرعة من لقاح سبوتنيك أمس الأحد.

سميو وفي تصريح لمنصة “فواصل” أوضح أن الفئات المستهدفة تقرّرها اللجنة العلمية الاستشارية للتطعيمات، وهي الأطقم الطبية التي تواجه الجائحة، والعاملة بقطاع الصحة عمومًا، وفئة كبار السن.

وأشار إلى أنه سيصل خلال الأيام القادمة 57 ألف جرعة من لقاح أسترازينكا أكسفورد.

وأضاف: “كان من المتوقع وصول لقاح أسترازينيكا أولًا، لكن سبقه لقاح سبوتنيك الذي جاء بمجهودات الحكومة خلال الأيام الأخيرة”.

مدير إدارة التطعيمات لفت إلى أن الدليل التنفيذي لأسترازنيكا جاهز، أما الدليل التنفيذي لسبوتنيك فيحتاج إعدادًا ونقاشًا مع اللجنة العلمية للتطعيمات.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية