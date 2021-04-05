وزير الصحة يبحث مع السفير الإيطالي سبل دعم التعاون الطبي بين البلدين

بحث وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية، الدكتور علي الزناتي، مع السفير الإيطالي لدى ليبيا جوزيبي بوتشينو، سبل التعاون بين الدولتين فيما يخص القطاع الصحي.

وأكد الوزير، خلال اللقاء الذي جمعه مع السفير الإيطالي بمقر الوزارة في طرابلس، عمق العلاقات بين ليبيا وايطاليا حكومةً وشعباً، وأثنى على الجهود المبذولة في علاج المرضى في السابق، مؤكدا اهمية التعاون بين وزارة الصحة الليبية ونظيرتها من الجانب الإيطالي.

وأكد ضرورة التعاون بين الجانبين بتوطين العلاج بالداخل من خلال توأمة عدة مستشفيات كبرى مع مستشفيات إيطالية كبيرة، مشددا على دعم البرامج التدريبية للكوادر الطبية في إطار التعاون بين البلدين.

فيما لفت السفير الإيطالي إلى أن «ليبيا تعني لنا الكثير، ونحن هنا لنؤكد لكم كامل دعمنا للجانب الصحي في ليبيا، نشكركم على ارسال ستة أطباء خلال بداية الجائحة إلى إيطاليا.. نحن لن ننسى هذا، والشعب الإيطالي لن ينسى هذا حين كان العالم لا يعلم ما الذي يحصل جراء هذا الوباء».

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