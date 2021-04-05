العوكلي: أغلب عناصر المرتزقة السوريين في ليبيا كانوا ينتمون إلى تنظيم داعش

ليبيا – قال عميد المعهد الوطني للإعلام في بنغازي الدكتور باهر العوكلي إن مصير المرتزقة السوريين والسودانيين وكل القوات الأجنبية في ليبيا ليس لديهم سوى حل من اثنين، الأول هو العودة إلى بلادهم طوعًا، والثاني هو تذوق مصير من قبلهم من المرتزقة السابقين.

العوكلي أشار في تصريح لصحيفة “الدستور” المصرية إلى أن الجهود تتوحّد من أجل القضاء عليهم في ليبيا.

وأضاف: “فيما يتعلق بالمرتزقة السوريين فهم أعضاء في كتائب بلاد الشام والرافدين معظمهم كانوا ينتمون إلى تنظيم داعش وتنظيم القاعدة وإلى تنظيمات عقائدية فتحولوا إلى سبيل مقاتلين من أفكارهم”.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية