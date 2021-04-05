شوايل: كل من يطرح مسألة الدستور يحاول تعطيل الانتخابات

ليبيا – قال وزير الداخلية الأسبق عاشور شوايل أن كل من يطرح مسألة الدستور يحاول تعطيل الانتخابات التي اتفق عليها الليبيون برعاية بعثة الأمم المتحدة، بدليل تصريحات رئيس المفوضية العليا للانتخابات الذي قال إن الاستفتاء على الدستور سيؤجل الانتخابات التشريعية التي تعتبر طوق النجاة.

شوايل قال خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج “بانوراما” الذي يذاع على قناة “ليبيا الحدث” أمس الأحد وتابعتها صحيفة المرصد: إن هناك الكثير من التحفظات على مجلس النواب المنقسم، مشيرًا إلى أن هناك مجموعة في طرابلس تستعمل ورقة تتماشى مع افكارهم.

وأضاف: “العضو عندما ينقطع فترة يحب أن يعزل ويكلف غيره. الآن المسألة ليست صحيحة والمواطن يفهم كل شيء. المواطن يجب أن ينتبه ولا يرشح أي شخص لأنه من قبيلته أو ابن عمه أو غيره، لأن القضية قضية وطن. الجانب الآخر ينتخب رئيس دولة، وأرى أن مقررات فبراير رائعة جدًا ومن وضعها ناس أكفياء، كانوا على مستوى، يفهمون ماذا يقولون ويكتبون، لكن كانت هناك معارضة على أن يكون انتخاب الرئيس قبل فبراير من داخل المؤتمر الوطني في ذاك الوقت، الشعب هو من يقرر”.

كما تابع: “كنت جزءًا في الحكومات أثناء وجود المؤتمر الوطني وكانت تسيطر عليه مجموعة الإسلام السياسي كانت لديهم طموحات، يريدون أن يضعوا شخصًا يتماشى مع أيدولوجياتهم، أن يكون الانتخاب سرًا من قبل الشعب؛ لأنه صاحب المصلحة والمعني بذلك، طالما صدر قانون من مجلس النواب أن يضمن، وهناك لجنة قانونية ستجتمع في تونس لوضع قاعدة دستورية، لا قاعدة دستورية ألا ما أقرتها لجنة فبراير لأننا نثق فيها”، على حد قوله.

وأكد على أن مسؤولية نزع السلاح وإخراج المرتزقة قبل التفكير في الانتخابات تقع على حكومة الوحدة الوطنية، بالإضافة لتوحيد مؤسسات الدولة، مشددًا على ضرورة أن تكون ليبيا ذات سيادة وطنية، مع العلم أن استحقاق الانتخاب لمجلس النواب ورئيس الدولة هو الحل، بحسب تعبيره.

ولفت إلى أن الجميع يبحث عن سند لتقوم عليها الانتخابات، أما الدستور فيمكن تأجيله؛ لأنه يتضمن نصوصًا مدسوسة، مؤكدًا على ضرورة أن تكون ليبيا خاليه قبل الانتخابات من السلاح وتفكك المليشيات وتخرج المرتزقة.

وأردف: “موعد الانتخابات لا نقاش فيه، تفكيك المجموعات مسؤولية الحكومة والمجلس الرئاسي والبرلمان، أغلب الناس تنتظر هذا الموعد ومسألة الوضع الأمني واللوجستي ترجع للحكومة. رئيس مجلس الدولة هو من؟ من انتخبه؟ ومن رشحه؟ قال في لقاء: إن تواجد المرتزقة الأتراك جاء باتفاقية شرعية، مرتزقة أو من أتى باتفاقية كلهم يخرجون اتركوا ليبيا والشأن الليبي، يجب تمهيد الأرضية للانتخابات”.

شوايل تابع: “عندما انتخب المجلس الرئاسي كنا نتوقع أن المنطقة الشرقية ترفض وكذا الغربية، لكن الناس قطعتم عليها الفلوس والماء والدولار ورفعتم الأسعار وجوعتموهم، وقبلوا بالحكومة واستقبلوا رؤساءها بالأحضان لأن الناس تريد حلًا، الانتخابات الرئاسية والتشريعية سوف تكون طوق النجاة، وأتمنى أن يؤجل الدستور لمرحلة لاحقة”.

وعلق على ما يمكن القيام به من قبل مجلس النواب ليستبعد خيار الاستفتاء: “مسؤولية البرلمان الآن تاريخية؛ لأنه المسؤول وهو السلطة التشريعية للآن. لا يوجد قاعدة دستورية للانتخابات التشريعية والرئاسية، ويجب أن يؤكد البرلمان ذلك من خلال مخرجات فبراير غير المنقوصة ويجب أن يصدر قرار بإلغاء كافة المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تمس السيادة الوطنية وتضع قيودًا وأعباء على إيرادات الدولة وهي كثيرة. الآن هناك مشروع مطروح لتقسيم ليبيا لمناطق توقيتها الآن غير مناسب، ويجب أن تطرح للناس باستفتاء ليقول كلمته. هناك مليون رقم وطني مزور ويجب على مجلس النواب تشكيل لجنة ليتأكد منه وإذا ثبتت يجب تجميدها”.

Share and Enjoy ! 0 Shares

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية