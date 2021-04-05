صنع الله: تمت إحالة قرابة 5.9 مليار دولار لحسابات وزارة المالية بالمصرف المركزي

قال رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، إن المؤسسة أحالت في شهر مارس الماضي قرابة خمسة مليارات وتسعمئة ميلون دولار، أي ما يعادل أكثر من ستة وعشرين مليار دينار إلى حسابات وزارة المالية بمصرف ليبيا المركزي.

وأوضح صنع الله في تصريحات له، أنه قد تم فك التجميد عن الإيرادات النفطية، حيث أحالت المؤسسة منتصف شهر مارس حوالي ثلاثة مليارات وتسعمئة مليون دولار إلى حسابات وزارة المالية، كما أحالت نهاية الشهر ذاته ملياري دولار، مشيرا إلى أنه وباعتماد الحكومة ستعود المؤسسة إلى الآلية السابقة بإحالة أموال إيرادات النفط إلى حسابات وزارة المالية.

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