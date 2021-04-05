عتيقة: قطاع كبير من المواطنين تركوا البلاد لتأثرهم بالفوضى التي شهدتها ليبيا خلال الـ10 سنين الماضية

ليبيا – قال عضو المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته جمعة عتيقة المقيم في تونس منذ سنوات إن معالجة أسباب هجرة الليبيين قد تكون الوسيلة الأمثل لتحفيزهم على العودة إلى وطنهم مرة ثانية، مشيرًا إلى أن توفير الأمن سيطمئن قطاعًا كبيرًا من المواطنين الذي تركوا البلاد لتأثرهم بشكل أو بآخر بالفوضى التي شهدتها ليبيا في السنوات العشر الماضية.

عتيقة وفي تصريحات خاصة لصحيفة “الشرق الأوسط” اللندينة اليوم الإثنين أوضح أن هذا بالطبع قد يستلزم وقتًا، بجانب أن تحرك الحكومة لتحسين الخدمات والأوضاع المعيشية قد يكون محفزًا لقطاع آخر ضاق ذرعًا بصعوبات الحياة اليومية من نقص الوقود والسيولة وانقطاع الكهرباء.

ورفض عتيقة ما يطرحه البعض عن أن رحيل حكومة الوفاق الوطني قد يشجع البعض على العودة، مستكملًا: “الأمر لا يتعلق بخصومات ثأرية أكثر ما يتعلق بمناخ آمن ومستقر عجزت كل من حكومتي الوفاق في طرابلس والمؤقتة في شرق ليبيا عن توفيره”.

عتيقة خلص إلى أن الرهان الآن على حكومة الوحدة برئاسة عبدالحميد الدبيبة إذا ما كانت ستنجح في اجتياز التحديات الراهنة والإيفاء بتعهداتها بحل إشكاليات النزوح داخل البلاد وخارجها.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية