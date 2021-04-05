الزناتي: سيتم توفير اللقاح باعداد تناسب الكثافة السكانية في ليبيا

ليبيا – قال وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية علي الزناتي إن وصول الجرعة الأولى من لقاح كورونا ضمن سلسة من الجرعات ستصل تباعا.

الزناتي وفي مؤتمر صحفي له أمس الأحد نقله المكتب الإعلامي لوزارة الصحة أوضح أن اللقاح سبوتنيك الروسي عن طريق دوله الإمارات.

وأضاف أن وصول 101250 جرعه من اللقاح وسيتم توفير من300.000 إلى400.000 جرعه في القريب العاجل وستصل أكثر من مليون جرعه في الفترة القادمة.

وتوقع أن يصل عدد الجرعات إلى 10مليون جرعة من هذا النوع من اللقاح وأنواع أخرى كما سيتم العمل على توفير الغرف الباردة في باقي المدن.

الزناتي أكد مباشرة المركز الوطني لمكافحة الأمراض استلام جرعات وتخزينها في الغرف الباردة بدرجة حرارة -18، لافتاً إلى أنه سيتم توزيعها على الأماكن التي تحوي الغرف الباردة في كل من بنغازي، البيضاء، طرابلس، وزلتين.

وتابع: “سأكون أنا بصفتي وزيرا للصحة أول من سيتلقى جرعة اللقاح والمركز الوطني لمكافحة الأمراض وقسم التطعيم لهم الأولوية في إعطاء اللقاح”، منوهاً أنه سيتم توفير اللقاح باعداد تناسب الكثافة السكانية في ليبيا.

الزناتي اختتم: “لدينا أكثر من 430 مركز للتطعيم في ليبيا”، موضحاً أن الفاءات المستهدفة هي خط الدفاع الأول من العاملين في مراكز العزل والفلترة والإيواء وكبار السن والأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة والعاملون بالمستشفيات والمراكز الصحية المختلفة.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية