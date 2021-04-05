“الدبيبة” يُوجّه بصرف 18 مليون دينار لـ”الأفريقية للطيران”

أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة تعليماته إلى وزير المالية خالد المبروك بصرف 18 مليون دينار، لصالح الشركة الليبية الأفريقية القابضة للطيران، وذلك لتغطية عجز عقود التشغيل بين الشركات الناقلة وشركة المناولة والخدمات الأرضية، على أن يتم خصم القيمة من بند الطوارئ حال اعتماد الميزانية العامة للدولة.

وجاءت إجراءات الدبيبة بعد كتاب وجّهه وزير المواصلات محمد الشهوبي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة؛ لوضع حلول لإنهاء أزمة شركة الخدمات الأرضية، التي نفذ موظفوها الأحد وقفة احتجاجية في عموم المطارات ما تسبب في تعطيل حركة النقل الجوي.

وأشار الشهوبي في المراسلة إلى أن العاملين في شركة المناولة لم يتقاضوا مرتباتهم طيلة 29 شهرا، الأمر الذي دفعهم لتنظيم وقفات احتجاجية متكررة.

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