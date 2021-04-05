بالصور | بحضور المشير حفتر والفريق الناظوري.. إنعقاد الملتقى الأول لضباط القوات المُسلحة

ليبيا – انعقد صباح اليوم الاثنين بمقرّ القيادة العامة بالرجمة ؛ المُلتقى الأول لضباط القوات المُسلحة العربية الليبية تحت شعار (القوات المُسلحة الخط الدفاعي الأول والمتين للدفاع عن ليبيا والليبيين).

وعُقد المُلتقى بحسب المكتب الإعلامي للقيادة العامة بحضور القائد العام المُشير خليفة حفتر.

كما شهد المُلتقى حضور رئيس الأركان الفريق عبدالرازق الناظوري ، إضافةً لرؤساء الأركان النوعية (البرية، والبحرية، والجوية) ومدراء الإدارات المتخصصة، وضباط الألوية والكتائب والوحدات بالقوات المُسلحة العربية الليبية .

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية