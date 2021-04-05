شركة البريقة: انطلاق عمليات تطوير وصيانة مستودع مصراتة النفطي

أعلنت شركة البريقة لتسويق النفط، انطلاق عمليات تطوير وصيانة مستودع مصراتة النفطي، في إطار متابعة و إشراف لجنة الإدارة بالشركة.

وأوضح الحساب الرسمي لشركة البريقة لتسويق النفط على فيسبوك، في بيان، أنه “تتواصل الأعمال بمشروع إنشاء عدد 3 خزانات كيروسين T- 102/103A/B وبسعة 7000 الاف متر مكعب لكل خزان وكذلك إنشاء خزان بنزين T- 104A و بسعة تخزينية 30000 ألف متر مكعب وبنسبة إنجاز تصل الي 85% من هذه المشاريع”.

وتابع؛ “بالإضافة إلى الإنتهاء من أعمال إستحداث الخزان T-104D بنزين وبسعة 30000 ألف متر مكعب”، مردفًا “والبدء بأعمال إنشاء خزان بنزين T-104C سعة 30000 ألف متر مكعب وهو فى المراحل الأولي، بالإضافة إلى البدء فى صيانة خزانات الزيت الثقيل T-120/122”.

وأكد البيان، أن “كل هذه المشاريع يشرف على تنفيذها مهندسين من إدارة المشروعات بالإدارة العامة للشؤون الفنية والتي دخلت حيز التنفيذ”.

تجدر الإشارة إلى أن “لجنة إدارة شركة البريقة لتسويق النفط ومنذ استلامها قريباً لمهامها تسعى دائماً لتطوير مرافقها ومواقعها بما يناسب التطور وزيادة حجم الطلب على منتجات الشركة”.